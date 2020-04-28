ما هي تقنية "تك أوزون" التي اسخدمتها السعودية في تطهير المسجد الحرام؟

استخدمت السعودية، يوم الثلاثاء، تقنية تعقيم "تك أوزون" داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة.

استخدمت السعودية، يوم الثلاثاء، تقنية تعقيم "تك أوزون" داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة.

واستخدمت تقنية التعقيم الجديدة في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية لتطهير وتعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون، وفق ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

واستخدمت تقنية التعقيم الجديدة في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية لتطهير وتعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون، وفق ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وبحسب الصحيفة، فإن تقنية "تك أوزون" تعتمد على فكرة إنتاج الأوزون بشكل مبسط واستخدام الأكسجين الطبيعي الموجود في الهواء.

وبحسب الصحيفة، فإن تقنية "تك أوزون" تعتمد على فكرة إنتاج الأوزون بشكل مبسط واستخدام الأكسجين الطبيعي الموجود في الهواء.