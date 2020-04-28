  • الثلاثاء 28 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك ينعي محمد عبد الوهاب

أسامة حسني يكشف وصية " محمد عبد الوهاب" ولحظة وفاته

العيسى : صعود اليمين المتطرف في أوربا بسبب الإخوان

العيسى: صعود اليمين المتطرف في أوروبا بسبب الإخوان

زعيم كوريا الشمالية "كيم يونج أون"

الغموض مستمر.. 17 يوما على اختفاء زعيم كوريا الشمالية

جثة

جريمة بعد صلاة العشاء.. تحرق زوجها في الهرم لهذا السبب

الإعلامي تامر أمين

بدرية طلبة وانتصار يجبران "تامر أمين" على الاعتذار

ارشيفية

بشرى تنقلها روسيا للعالم.. تجربة جديدة لعلاج "كورونا"

طلب عاجل من الجارالله لبن سلمان وبن زايد

طلب عاجل من الجارالله لبن سلمان وبن زايد

شوبير

"شوبير" يكشف تفاصيل اللجنة الطبية لعودة الدوري الممتاز

زفة على حصان.. قرية تستقبل ممرضة خرجت من العزل الصحي

زفة على حصان.. قرية تستقبل ممرضة خرجت من العزل الصحي

خالد أبو بكر

خالد أبوبكر لـ"وزيرة الصحة": دي كارثة يا دكتورة

الغموض مستمر.. 17 يوما على اختفاء زعيم كوريا الشمالية

الحياة السياسية

زعيم كوريا الشمالية "كيم يونج أون"
زعيم كوريا الشمالية "كيم يونج أون"
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

"يونج": زعيم كوريا الشمالية لا يستطيع الوقوف

#

زعيم كوريا الشمالية يفاجئ الجميع برسالة للعاملين

#

تضارب الأنباء حول الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية

#

الاستخبارات الأمريكية تكشف سرًا خطيرا عن صحة زعيم كوريا الشمالية

لا يزال الغموض يسيطر على الحالة الصحية ومصير زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وبالرغم من اختفاء دام 17 يوما، إلا أن وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، تقوم بنشر رسائل متتالية من الزعيم، في محاولة لإظهار أن الأمور تسير وفق طبيعتها.

وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، الثلاثاء، تقول إن الزعيم الكوري الشمالي ربما يقيم حاليا في مدينة وونسان الساحلية الشرقية بإقليم كانغ وون.

وكانت تقارير صحفية قد تحدّثت عن تدهور الحالة الصحية لـ"كيم" بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع.

بينما أشارت معلومات إلى احتمال وفاته، خاصة بعد زيارة وفد طبي صيني لكوريا الشمالية الخميس الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي كان من المقرر استكمال مشروع وونسان، بمناسبة عيد ميلاد مؤسس الدولة الشيوعية، كيم إيل- سونغ، الموافق يوم 15 أبريل الجاري.

كما نشرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية أمس الإثنين رسالة بعث بها الزعيم "كيم" إلى رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بمناسبة يوم الحرية في بلاده.

وكانت أنباء قد ترددت بأن الزعيم الكوري الشمالي أصيب بإطلاق صاروخ، لكن سيول وواشنطن قللتا من أهمية هذه التقارير، وقالتا إنه لا توجد دلائل ملموسة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» جارديو: الأهلي هدفنا والنهائي المغربي وارد
» التصوير بـ"الملابس الداخلية" عقاب المجرمين في سجون هذا البلد
» 100 مليون جنيه زيادة لـ"فوري" توافق عليها البورصة
» غسل الكعبة المشرفة وتعقيمها من كورونا
» شويكار: أنا مش مصدقة نفسى إزاى مدلعنا كدا
» عروس تلفظ أنفاسها في حفل الزفاف بسبب كورونا
» هل يجوز تلاوة القرآن في المواصلات العامة.. الإفتاء توضح
» على أنغام داليدا.. شوارع باريس تتحدى الحجر
» سر طلاق نور الشريف وبوسي
» البنتاجون يسرب فيديوهات لكائنات فضائية غريبة تطير حول العالم
» إبراهيم سعيد يسخر من نجم الزمالك بعد حديثه العجيب عن أبو تريكة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية