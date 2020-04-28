شاهد..حلا شيحة تشعل مواقع التواصل

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حلا شيحة
حلا شيحة
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شاركت الفنانة حلا شيحة، بمجموعة صور جديدة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت حلا شيحة في الصور ضمن مشاهد من مسلسلها الرمضاني خيانة عهد.

وكتبت معلقة على الصورة: "يا ترى فرح وشيرين بيخططوا لأيه".

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم بين: "المبدعة بزيادة حلا.. المسلسل تحفة.. طالعة قمر"

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال

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