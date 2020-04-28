» التصوير بـ"الملابس الداخلية" عقاب المجرمين في سجون هذا البلد

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كورونا

السلفادور

جائحة كورونا

أثارت الصور التي نشرها رئيس السلفادور ، نجيب أبو كيلة، لمئات المساجين مصطفين متجاورين بالملابس الداخلية موجة غضب عارمة بين الجماعات الحقوقية .

كان رئيس السلفادور منح الجيش والشرطة الأذن لاستخدام القوة المميتة مع أفراد العصابات لوقف تزايد أعمال العنف أثناء  محاولتهم للسيطرة على جائحة"كورونا"، حسبما نشرت "سبوتنيك عربي." .

 وحذرت المنظمات الحقوقية من انزلاق السلفادور إلي ديكتاتورية بالإجراءات التي تتبعها مطالبة برد قوي من المجتمع الدولي.

جدير بالذكر أن السلفادور سجلت 24 جريمة قتل الجمعة الماضية في أسوأ حصيلة  يومية منذ توليه السلطة في يونيو الماضي.


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