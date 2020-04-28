جريمة بعد صلاة العشاء.. تحرق زوجها في الهرم لهذا السبب

28 أبريل 2020 - 10:52 ص

شهدت منطقة الهرم في الجيزة جريمة بشعة، حيث أشعلت سيدة النيران في زوجها، أمس الاثنين بعد صلاة العشاء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفي التفاصيل استغلت السيدة نوم زوجها، عقب صلاة العشاء، وأضرمت النيران في الشقة، وحاول الزوج الهرب من الحريق، إلا أنه لم يتمكن ولفظ أنفاسه الأخيرة، مختنقا من دخان الحريق، قبل وصول الإطفاء بدقائق معدودة.