نائب يذيع" قرآن المغرب" أعلى منزله بمكبر الصوت

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الإبراشي

طنطا

الأولى

قران المغرب

سمير الخولي



أذاع النائب البرلمانى سمير الخولى، قرآن المغرب من أعلى منزله عبر مكبرات الصوت قائلا: "إن الدافع وراء قيامه بوضع مكبر صوت أعلى منزله فى دائرة طنطا، من أجل بث آيات القرآن الكريم فى بداية شهر رمضان هو تباطؤ وزارة الأوقاف فى الاستجابة إلى طلبه".

وأضاف"الخولى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلا: "قبل بداية شهر رمضان قدمت طلب إلى وزير الأوقاف أناشده ببث القرآن خلال صلاتى الفجر والمغرب، خلال شهر رمضان الكريم، ولكني رأيت تباطؤ على شيء يعد تراثا مصريا أصيلا تربينا عليه جميعاً".

وتابع: "القنوات المعادية لمصر استغلت هذا الأمر استغلالا سيئا وروجت له على خلاف ما أقصده من وراء ذلك، معقبا :"الموضوع بعيداً عن أى مزايدة وهدفى إيصال صوت الناس الذين يحتاجون لذلك".

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