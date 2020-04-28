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100 مليون جنيه زيادة لـ"فوري" توافق عليها البورصة

مال وأعمال

البورصة
البورصة
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متابعات- أمينة عبد العال

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البورصة،

مليون جنيه

فوري

 أعلنت البورصة  أنه تمت الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بقيمة قدرها 100 مليون جنيه، مقسمة علي 200 مليون سهم بقسمة أسمية 50 قرش للسهم من خلال إصدار أسهم مجانية يتم تمويلها عن طريق الأرباح المرحلة بواقع 0.28 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

وأضافت البورصة في البيان الذي نشرته "البوابة نيوز" أن مجلس إدارة الشركة وافق علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 353.65 مليون جنيه إلي 453.65 مليون جنيه من خلال أسهم مجانية، كما وافق على مقترح توزيع أرباح 2019 بتوزيع 100 مليون جنيه عبر أسهم مجانية وترحيل 112.141 مليون جنيه للعام المقبل.

جدير بالذكر أن الشركة حققت أرباحا بلغت 130.38 مليون جنيه خلال العام الماضي مقابل أرباح بلغت 69.32 مليون جنيه في العام السابق له.


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