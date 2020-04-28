بشرى تنقلها روسيا للعالم.. تجربة جديدة لعلاج "كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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روسيا

كورونا

فيروس كورونا

أعلن فاليري تشيريشنوف الأكاديمي الروسي أن بلاده بدأت تجربة سريرية جديدة لعلاج فيروس"كورونا" المستجد من خلال استنشاق خليط من الهيليوم والأكسجين الذي يتم تسخينه إلي درجة حرارة عالية.

وأضاف في تصريحات صحفية نشرتها" الشروق" أن هذا الخليط يتم استخدامه بالفعل حاليا في مستشفيات مباشرة لعلاج المرضي بمدن روسية منها مستشفى "كومي" و"سان بطرسبورج" إلى جانب التهوية الاصطناعية للرئتين.

جدير بالذكر أن الأكاديمي أشار من قبل إلي أن استنشاق هذا الخليط يساعد علي تخفيف مسار الفيروس لأن الهيليوم يساعد علي توصيل الأكسجين إلي الحويصلات الهوائية.


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