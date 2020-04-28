بدرية طلبة وانتصار يجبران "تامر أمين" على الاعتذار

28 أبريل 2020 - 10:13 ص

اعتذر الإعلامي تامر أمين، عن برنامج المقالب "البروفة" الذي تقدمه كل من الفنانة انتصار وبدرية طلبة، بسبب استعانتهما في أولى حلقات برنامجهما بشخص من ذوي القدرات الخاصة، الأمر الذي اعتبره البعض إهانة لهذه الفئة.



وقال "أمين"، من خلال برنامج "أخر النهار" المذاع علي فضائية " النهار"، بعتذر بالنيابة عن الفنانتين وعن القناة عما بدر في هذا البرنامج، مؤكدا احترامهما لذوي القدرات الخاصة.



وأوضح الإعلامي أن إدارة النهار ليست الجهة المنتجة لهذا البرنامج ولكنها قامت بشرائه، كما أنها وجهت إنذارا شديد اللجهة للشركة المنتجة لهذا البرنامج، مؤكدة أنها لن تقبل أن تكون مصدرا لأي مخالفة قانونية من أي نوع خاصة فيما يتعلق بأصحاب القدرات الخاصة.

