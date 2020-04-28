» شويكار: أنا مش مصدقة نفسى إزاى مدلعنا كدا

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إيمان هاني

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الحكومة

الإبراشي

الأولى

كورونا

شويكار

استنكرت الفنانة شويكار، استهتار البعض بفيروس كورونا المستجد وعد الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلة: "مؤسسات الدولة تبذل مجهودا كبيرا لمواجهة الفيروس ولكن هناك حالة من الاستهتار من قبل البعض ".

وأضافت "شويكار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصري: عاوز أقول للناس إحنا بندلع دلع ..الحكومة بدلعنا وعماله ترش والقنوات تقول اغسلوا أيديكم وبعدين ليه كدا نهزر ونستهتر".

وتابعت: "نسيوا اللى كان بيتعمل فينا والناس بتهزر وبتستهر ..كنا نقعد نستنى الفراخ تنزل فى الجمعية ونجرى علشان نجيب فرخة نأكلها لأولادنا.. الأملة اللى إحنا فيها الآن.. أنا مش مصدقة نفسى.. إزاى مدلعنا كدا".

وناشدت الفنانة شويكار، المصريين البقاء فى منازلهم واتباع كافة الإجراءات والتعليمات التى تعلن عنها مؤسسات الدولة المصرية، من أجل الحفاظ على صحتهم، وتابعت:"اقعدوا فى البيت وخلوا بالكم من نفسكم".

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