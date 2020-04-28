زفة على حصان.. قرية تستقبل ممرضة خرجت من العزل الصحي

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صابرين

كورونا

العزل

حصان

زفة

بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، استقبلت قرية كفر أبو ناصر في محافظة الدقهلية، ممرضة بمعهد الأورام القومي بالطبل البلدي والمزمار، عقب خروجها من مستشفى العزل.

كانت الممرضة قد قضت 14 يوما في الحجر الصحي، وأظهرت التحاليل سلبية إصابتها.

وكان أهالي القرية قد أعدوا حصانا في الاستقبال، حيث ركبت الممرضة صابرين ناجي الدسوقي الحصان، وعلى أنغام المزمار والطبل البلدي تجوّلت في عدد من شوارع قريتها والذين استقبلوها وسط فرح وسرور بعودتها.

وقالت صابرين في تصريحات صحفية: "ماتخيلتش إن الاستقبال يكون بالجمال دا خالص..لم أتخيل أن أجد البلد كلها فرحانة بهذا الشكل الكبير".

وتابعت:  فكرة الزفة كانت من والدي، ولما علم بسلبية المسحة الثانية جهز الطبل والمزمار، ولما وصلت ركبت على الحصان، زفوني في القرية.

وكانت ياسمين قد قضت 12 يوما في عزل كفر الزيات بمحافظة الغربية، وبعدها جرى نقلها لمدة يومين في المدينة الجامعية بجامعة المنصورة.

وبعد أن تأكد سلبية المسحة الأخيرة، بعد أن كانت نتيجة المسحة الأولى إيجابية لفيروس كورونا، وجرى عزلها في كفر الزيات، وهناك مع أول أشعة وتحاليل وصورة دم، كانت كلها سليمة.

وأشارت إلى أنها كانت تعمل في الرعاية المركزة للأطفال بالمعهد القومي للأورام.

وأوضحت أن  من طبيعة عملنا أننا نلبس كل ملابس الوقاية من كمامات وجوانات، وهذا طبيعي بالنسبة لنا حتى قبل ظهور كورونا، لا أعرف كيف انتقل الفيروس لي، منوهة أنه تقضي 14 يوما في العزل المنزلي، لتعود مجددا لعملها.


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