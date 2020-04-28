  • الثلاثاء 28 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك ينعي محمد عبد الوهاب

أسامة حسني يكشف وصية " محمد عبد الوهاب" ولحظة وفاته

العيسى : صعود اليمين المتطرف في أوربا بسبب الإخوان

العيسى: صعود اليمين المتطرف في أوروبا بسبب الإخوان

زعيم كوريا الشمالية "كيم يونج أون"

الغموض مستمر.. 17 يوما على اختفاء زعيم كوريا الشمالية

جثة

جريمة بعد صلاة العشاء.. تحرق زوجها في الهرم لهذا السبب

الإعلامي تامر أمين

بدرية طلبة وانتصار يجبران "تامر أمين" على الاعتذار

ارشيفية

بشرى تنقلها روسيا للعالم.. تجربة جديدة لعلاج "كورونا"

طلب عاجل من الجارالله لبن سلمان وبن زايد

طلب عاجل من الجارالله لبن سلمان وبن زايد

شوبير

"شوبير" يكشف تفاصيل اللجنة الطبية لعودة الدوري الممتاز

زفة على حصان.. قرية تستقبل ممرضة خرجت من العزل الصحي

زفة على حصان.. قرية تستقبل ممرضة خرجت من العزل الصحي

خالد أبو بكر

خالد أبوبكر لـ"وزيرة الصحة": دي كارثة يا دكتورة

عقوبة مالية مغلظة لنجم الزمالك بسبب رامز مجنون رسمي

الرياضة

رامز جلال مجنون رسمي
رامز جلال مجنون رسمي
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

سعر صادم لسلسة ياسمين صبري التي ظهرت بها في مقلب رامز جلال

#

نقيب الإعلاميين: رامز جلال يمارس السادية والعنف

#

مرتضى منصور: رامز يتلذذ بتعذيب ضيوفه.. وتصرفاته شروع في القتل

#

مرتضى منصور يتقدم ببلاغ لإيقاف برنامج «رامز مجنون»

عقوبة

الزمالك

مرتضى منصور

طارق حامد

رامز مجنون رسمي

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن البلاغ الذي تقدم به ضد الفنان رامز جلال، بشأن بث برنامج “رامز مجنون رسمي” مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” عبر شاشة قناة “صدى البلد”.
وعلق مرتضى قائلًا: “أنا خصمت من طارق حامد 500 ألف جنيه لما عرفت بوجوده في برنامج رامز، وأي فرد من أفراد نادي الزمالك هخصم منه 500 ألف جنيه”.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» جارديو: الأهلي هدفنا والنهائي المغربي وارد
» التصوير بـ"الملابس الداخلية" عقاب المجرمين في سجون هذا البلد
» 100 مليون جنيه زيادة لـ"فوري" توافق عليها البورصة
» غسل الكعبة المشرفة وتعقيمها من كورونا
» شويكار: أنا مش مصدقة نفسى إزاى مدلعنا كدا
» عروس تلفظ أنفاسها في حفل الزفاف بسبب كورونا
» هل يجوز تلاوة القرآن في المواصلات العامة.. الإفتاء توضح
» على أنغام داليدا.. شوارع باريس تتحدى الحجر
» سر طلاق نور الشريف وبوسي
» البنتاجون يسرب فيديوهات لكائنات فضائية غريبة تطير حول العالم
» إبراهيم سعيد يسخر من نجم الزمالك بعد حديثه العجيب عن أبو تريكة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية