سر غريب يدفع مجدي يعقوب لعلاج إرهابي

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إرهابي،

مجدي يعقوب

روى الجراح العالمي مجدي يعقوب، مدير مركز يعقوب للقلب، قصة إجرائه جراحة في القلب لمتهم بالإرهاب بعد تحويله من مقر احتجازه إلى المركز في أسوان، قائلا: "إنه كان يحتاج إلى عمليتين جراحيتين، وأجرينا له العمليتين".

وأضاف يعقوب خلال لقائه ببرنامج "اللقاء من الصفر" المذاع على لقناة "إم بي سي": "إزاي ما نعملوش العملية، مهنة الطب هي رسالة لخدمة الإنسانية، وكل الناس متساوون، ونحن لسنا قضاة، ونحن لم نكن نعرف أنه إرهابي ".

وتابع: "المتهم المريض كان بيحاكم أمام إحدى المحاكم، ودي مش شغلتنا، هو بيعاقب في حاجات يمكن عملها ويمكن يكون معملهاش، فإحنا إزاي نعاقبه تاني؟"، معقبا: "إحنا شغلنا الطب بس، وإحنا مش قضاة، وإذا كان في حد بيعاقب إحنا منعاقبهوش تاني، وفي الآخر طلع براءة".

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