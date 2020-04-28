سر غريب يدفع مجدي يعقوب لعلاج إرهابي

28 أبريل 2020 - 09:33 ص

روى الجراح العالمي مجدي يعقوب، مدير مركز يعقوب للقلب، قصة إجرائه جراحة في القلب لمتهم بالإرهاب بعد تحويله من مقر احتجازه إلى المركز في أسوان، قائلا: "إنه كان يحتاج إلى عمليتين جراحيتين، وأجرينا له العمليتين".



وأضاف يعقوب خلال لقائه ببرنامج "اللقاء من الصفر" المذاع على لقناة "إم بي سي": "إزاي ما نعملوش العملية، مهنة الطب هي رسالة لخدمة الإنسانية، وكل الناس متساوون، ونحن لسنا قضاة، ونحن لم نكن نعرف أنه إرهابي ".



وتابع: "المتهم المريض كان بيحاكم أمام إحدى المحاكم، ودي مش شغلتنا، هو بيعاقب في حاجات يمكن عملها ويمكن يكون معملهاش، فإحنا إزاي نعاقبه تاني؟"، معقبا: "إحنا شغلنا الطب بس، وإحنا مش قضاة، وإذا كان في حد بيعاقب إحنا منعاقبهوش تاني، وفي الآخر طلع براءة".

