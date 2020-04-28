الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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متابعات- أمينة عبد العال

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 إبريل حالة من الاستقرار حيث سجل 15.75 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.78 جنيه.

كما سجل في بنك الإسكان والتعمير 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية 15.69 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.79 جنيه.


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