خالد أبوبكر لـ"وزيرة الصحة": دي كارثة يا دكتورة

28 أبريل 2020 - 08:57 ص



أرسل خالد أبوبكر، رسالة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، يطالبها بوضع حل ومراجعة أسباب زيادة الإصابات في الأطقم الطبية.

وقال خالد أبوبكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، مراسلا "زايد" : "نقدر جهودك في أزمة كورونا، والمصريون يشيدون بدورك في هذه الأزمة ولكن تزايد معدلات الإصابات بين الأطقم الطبية ينذر بوجود خلل في نظم الوقاية المحددة لهم، دي كارثة يا دكتورة، الأطباء هم خط الدفاع الأول والحصن الأخير في مواجهة كورونا".



وأضاف الإعلامي في رسالته: "نرجو مراجعة بروتوكول حماية الفرق الطبية من العدوى قبل أن يتحول الموضوع لظاهرة، ومن ثم تتحول إلى كارثة"، محذرًا: "الأعداد بتزيد والبلد فتحت والإصابات في الأطقم الطبية كبيرة".



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى يوم أمس.

