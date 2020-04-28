كريمة: سيدنا إدريس رفع من الأرض ولم يمت

28 أبريل 2020 - 08:53 ص

رفض الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، حديث مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة ، حول أن وجه أبو الهول هو وجه النبي إدريس ، قائلا:"النبي إدريس لم يبن الأهرامات وليس له علاقة بأبي الهول".



وأضاف "كريمة"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الأولى"،مع الإعلامي وائل الإبراشي، بأن النبي إدريس عاش فى أقصى صعيد مصر مع بداية الخليقة، أي قبل التاريخ وكان من الحكماء وهو أقدم الأنبياء على أرض مصر، معقبا :" النبي إدريس رفع من الأرض ولم يمت ويدفن بها".



وتابع:" الأهرامات مصرية فرعونية وإسرائيل تحاول سرقة التاريخ المصرى وتدعي أنهم من بنوا الأهرامات".

