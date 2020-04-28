» سعر صادم لسلسة ياسمين صبري التي ظهرت بها في مقلب رامز جلال

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رامز جلال مجنون رسمي
رامز جلال مجنون رسمي
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أحمد عادل شعبان

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أحمد أبو هشيمة

ياسمين صبري

رامزمجنون رسمي

سلسلة ياسمين صبري

على الرغم من تصدر الفنانة ياسمين صبري لتريند تويتر وجوجل بعد ظهورها كضيفة في مقلب برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه الفنان رامز جلال ، إلا أن أمرًا آخر لفت نظر الجمهور.

وظهرت ياسمين صبري في الحلقة مرتدية سلسلة على شكل "نمر" لفتت الأنظار بشدة .

وتبين أن سلسلة ياسمين صبري من ماركة cartier panther ويبلغ سعرها 9350 دولار أمريكي (حوالي 150 ألف جنيه مصري).

وكانت ياسمين صبري تصدرت مواقع البحث بعد حديثها عن زوجها أحمد أبو هشيمة وأن سبب حبها له أنه يٌضحكها.

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