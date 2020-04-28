الزوجة الرابعة تقتل زوجها المسن بالهرم: حرقته وكنت فاكرة إني مش هتكشف

28 أبريل 2020 - 07:21 ص

أضرمت سيدة مصرية النيران في زوجها أثناء تواجده بشقة الزوجية في منطقة الهرم .



وأقرت المتهمة - 22 سنة - أنها استغلت خلود المجني عليه - 50 سنة - إلى النوم عقب الإفطار وقامت بجمع متعلقاتها وإضرام النار في الشقة والهروب.



وكشفت المتهمة عن سر الجريمة ، مؤكدة أن المجني عليه رفض أن يشتري لها شقة في البلد الخاصة بهما خوفا من زوجته الأولى مما صنع بينهما الكثير من الخلافات .



وأشارت إلى أنها الزوجة الرابعة لزوجها الذي يعمل سائقا بدولة خليجية ، وأنها علمت أنه بصدد تطليقها لعدم إنجابها "الولد" ، تمهيدًا للزواج من أخرى ، مضيفة: حرقته وكنت فاكرة إن الناس هتفتكره مات في الحريق وابعد الشك عني بس للأسف اتكشفت.



وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق بأحد الشقق ، وبعد المعاينة الأولية اتجهت أصابع الاتهام إلى الزوجة التي اختفت من منزل الزوجية في وقت معاصر للحادث.

