الزوجة الرابعة تقتل زوجها المسن بالهرم: حرقته وكنت فاكرة إني مش هتكشف

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حبس الأم المتهمة بالتحريض علي خطف رضيعها 4 أيام بالشرقية
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تقتل زوجها

جريمة الهرم

أضرمت سيدة مصرية النيران في زوجها أثناء تواجده بشقة الزوجية في منطقة الهرم .

وأقرت المتهمة - 22 سنة - أنها استغلت خلود المجني عليه - 50 سنة -  إلى النوم عقب الإفطار وقامت بجمع متعلقاتها وإضرام النار في الشقة والهروب.

وكشفت المتهمة عن سر الجريمة ، مؤكدة أن المجني عليه رفض أن يشتري لها شقة في البلد الخاصة بهما خوفا من زوجته الأولى مما صنع بينهما الكثير من الخلافات .

وأشارت إلى أنها الزوجة الرابعة لزوجها الذي يعمل سائقا بدولة خليجية ، وأنها علمت أنه بصدد تطليقها لعدم إنجابها "الولد" ، تمهيدًا للزواج من أخرى ، مضيفة: حرقته وكنت فاكرة إن الناس هتفتكره مات في الحريق وابعد الشك عني بس للأسف اتكشفت.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق بأحد الشقق ، وبعد المعاينة الأولية اتجهت أصابع الاتهام إلى الزوجة التي اختفت من منزل الزوجية في وقت معاصر للحادث.

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