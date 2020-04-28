» ترمب: ندرس فرض غرامات على الصين بسبب كورونا

28 أبريل 2020 - 01:31 ص

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، عن أنه يدرس فرض غرامات على الصين بسبب فيروس كورونا، مضيفاً "نعمل لعلاج مرضى كوفيد 19 وفتح اقتصادنا تدريجيا"، مؤكداً أن العالم كله يعاني لأن طرفا ما لم يحسن التصرف منذ البداية.



وقال في مؤتمر خلية الأزمة الأميركية بشأن مستجدات الجائحة، إن الفحوصات التي أجرتها الولايات المتحدة أضعاف ما أجرته أي دولة أخرى، مضيفاً أن عدة دول تواصلت مع واشنطن لمعرفة الخطة الأميركية لإعادة فتح الإقتصاد.



كما تابع "وفرنا مئات الآلاف من معدات الحماية الشخصية، ونقدم أرقاما دقيقة لكن دولا أخرى لا تقوم بالمثل".



هذا وأكد الرئيس الأميركي أن الاقتصاد سيتحسن على مدار العام و"العام القادم سيكون رائعاً"، مبيناً أن أميركا تمتلك أفضل اقتصاد بالعالم ولكن الجائحة أضرت به.

