مؤلف مسلسل النهاية لإسرائيل : نشكركم علي تعاونكم

وعلق "عاطف"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، قائلًا: "المفروض عمل فني يترد عليه بعمل فني مش تصعيد للأمر حتى وزارة الخارجية الإسرائيلية.



وقال: "أنا مستغرب جدًا من وصفهم لرمضان في الصحافة الاسرائيلية بموسم معاداة السامية رغم أنه طول السنة، منصة نيتلفيكس مليانة مسلسلات ضد العرب".