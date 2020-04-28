مؤلف مسلسل النهاية لإسرائيل : نشكركم علي تعاونكم

تعجب عمرو سمير عاطف، مؤلف مسلسل النهاية، من الجدل المثار في إسرائيل بسبب المسلسل، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع ذلك.
وعلق "عاطف"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، قائلًا: "المفروض عمل فني يترد عليه بعمل فني مش تصعيد للأمر حتى وزارة الخارجية الإسرائيلية. وقال: "أنا مستغرب جدًا من وصفهم لرمضان في الصحافة الاسرائيلية بموسم معاداة السامية رغم أنه طول السنة، منصة نيتلفيكس مليانة مسلسلات ضد العرب".
وأضاف أن هناك مسلسلان يتبنيان وجهة النظر الإسرائيلية ويسيئان لنا على مدار العام، ولم نقم بنفس رد الفعل، متابعًا: "بمجرد أننا قمنا بإصدار عمل فني يتبنى في فحواه فكرة الخيال العلمي، وجدنا رد فعل مبالغ فيه، للأسف نحن نعيش في عالم يتبنى ازداوجية في المعايير ودول كتيرة فيه بترفع قيم الديموقراطية وتتشدق بها وحرية التعبير وفي المقابل يمارسون ضدنا الإرهاب الفكري والضغط لمجرد وجود كلمة أو مشهد لم يرق لهم".
وعلق على فكرة المسلسل وتبنيه فكرة الخيال العلمي قائلًا: "إنه يحب التحدي، وتراوده هذه الفكرة منذ وقت طويل، وأن فكرة التحرير موجودة في كل ضمير أي إنسان عربي، معلقًا: "فكرة تحرير القدس موجودة في تكويني وضمير كل عربي ووجدانه".