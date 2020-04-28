"تاج الدين" يكشف سبب زيادة الإصابات بـ"كورونا"

28 أبريل 2020 - 12:40 ص

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات اليوم، قائلًا: "من البداية نتوقع هذه الأرقام، ولكن كان كل همنا من البداية ألا تكون الزيادة التصاعدية كبيرة".



وأكد "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن عدد الإصابات حتى الآن متوقعة.

