انهيار جديد للخام الأمريكي مع تراجع سعر "برنت"

28 أبريل 2020 - 12:14 ص

سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي، يوم الإثنين، هبوطا حادا جديدا، مع تراجع سعر مزيج «برنت» للنفط القياسي الأوروبي.



وأنهت العقود الآجلة للخام الأمريكي جلسة التداول اليوم منخفضة 4.16 دولار، أو 24.6%، عند 12.78 دولار للبرميل.



بينما سجلت عقود «برنت» عند التسوية 19.99 دولارا للبرميل، منخفضة 1.45 دولار أو 6.8%.

