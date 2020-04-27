سقوط طائرة إسرائيلية مُسيّرة جنوبي غزة

27 أبريل 2020 - 11:50 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، أن طائرة مسيرة تابعة له سقطت جنوبي قطاع غزة نتيجة لـ"خلل فني".



وبحسب الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، فإن الطائرة المسيرة سقطت بينما كانت في عملية روتينية فوق القطاع، لم يوضح طبيعتها وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية.

وأضاف أنه لا توجد مخاوف من تسرب معلومات نتيجة سقوطها أو وقوعها في أيدي التنظيمات الفلسطينية.

وذكر أن طراز الطائرة بدون طيار التي سقطت بغزة هو "روخيف شمايم" أي "راكب السماء"، وفق المصدر ذاته.

وأفاد أدرعي بأن الواقعة قيد التحقيق من قبل قيادة الوحدة التي تتبع لها الطائرة في الجيش.

في سياق متصل، أفادت مواقع إخبارية في غزة بأن الطائرة سقطت شرقي مدينة دير البلح، وسط القطاع وهي بحوزة حركة "حماس"، حسب وكالة "معا" الفلسطينية (خاصة).

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة بدون طيار جنوبي القطاع.

وعلى إثر ذلك أعلنت كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لـ"حماس" إسقاط الطائرة وتمكنها من اكتشاف تفاصيل المهمة التي كانت بصدد تنفيذها (الطائرة) في القطاع.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الأشهر الماضية، عن سقوط عدة طائرات مسيرة بحوادث منفصلة فوق القطاع.