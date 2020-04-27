» ارتفاع ضحايا كورونا في 4 دول عربية

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المغرب.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 4 والإصابات 115

سجلت 4 دول عربية، الإثنين، ارتفاعا في أعداد ضحايا فيروس كورونا، وفق بيانات رسمية.
ففي الصومال، أعلنت وزارة الصحة، عن 3 وفيات إلى جانب 3 حالات تماثلت للشفاء.
وبحسب الوزارة، فإن التحاليل المخبرية أظهرت 44 حالة إيجابية مصابة بالفيروس.
ووفق الوزارة، يرتفع إجمالي الإصابات إلى 480 حالة، توفي منهم 35، و14حالة تعاف.
وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع وفيات كورونا إلى 162، إثر تسجيل حالة وفاة.
وقال محمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، خلال تصريح صحفي، إنهم سجلوا حالة وفاة و 102 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضاف أن إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 4120، عقب الكشف عن 55 حالة جديدة.
في العراق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل وفاة و27 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع مجمل الوفيات إلى 88 والإصابات إلى 1847.
وقالت الوزارة في بيان، إن الوفاة سجلت في محافظة النجف (جنوب)، بينما توزعت الإصابات 8 في بغداد، و7 في أربيل (شمال)، و7 في المثنى (جنوب)، و3 في السليمانية (شمال)، وحالة في البصرة وأخرى في النجف (جنوب).
وأضافت أن 23 مصاباً بالفيروس تماثلوا للشفاء، ما رفع مجمل حالات التعافي إلى 1286.
وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 490 إصابة جديدة بكورونا، رفعت الإجمالي إلى 10 آلاف و839.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن حالات الشفاء وصلت إلى 2090 فيما استقر عدد الوفيات عند 76. ‎
وحتى مساء الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و43 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 210 آلاف، فيما تعافى أكثر من 915 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس. -

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