إيطاليا.. 333 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 26 ألفا و977

27 أبريل 2020 - 10:10 م

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيطاليا، الإثنين، إلى 26 ألفا و977، إثر تسجيل 333 حالة جديدة.



وذكر المدير العام للدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 199 ألفا و414.

وارتفعت حصيلة المتعافين من المرض إلى 66 ألفا و624، بتسجيل 1696 حالة جديدة.

وأشار بوريلي إلى استمرار انخفاض عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لتبلغ 1956 بعد أن كان ألفين و9 مرضى الأحد.

بدوره، قال رئيس المعهد العالي الإيطالي للصحة سيلفيو بروسافيرو، إن بلاده بدأت بمكافحة وباء كورونا قبل العديد من الدول، وأن الإجراءات التي اتخذتها "كانت مثالا يحتذى به لبقية الدول".

وحول مدى أهمية ارتداء الكمامات خلال المرحلة الثانية من مكافحة الوباء والتي تبدأ في 4 مايو/ أيار المقبل، قال بروسافيرو إن الكمامات تعد حاجزا أمام الفيروس إلا أن التباعد الاجتماعي والابتعاد عن وسط التلامس يعدان أهم الإجراءات.

وأظهرت معطيات الدفاع المدني الإيطالي أن عدد اختبارات كورونا في البلاد بلغ مليونا و789 ألفا و662.