» "شاكوش" يكشف عن أهم مطرب شعبي في مصر

27 أبريل 2020 - 11:00 م

حل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، مساء الإثنين، ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي.



وطرحت إيناس الدغيدي، سؤالاً على "شاكوش"، هو من أهم مطرب شعبي مصر حالياً؟ وحددت له اختيارات: " عبد الباسط حمودة – محمود الليثي – أحمد شيبة".

ورد شاكوش: أهم مطرب شعبي في مصر هو عبدالباسط حمودة، وأكد شاكوش لأنه دائماً يتواصل معه ويعبر عن حبه له ولصوته ودائماً يقول إنه يشبهه.