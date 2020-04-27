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"شاكوش" يكشف عن أهم مطرب شعبي في مصر

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شاكوش
شاكوش
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المصريون ـ متابعات

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حل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، مساء الإثنين، ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي.
وطرحت إيناس الدغيدي، سؤالاً على "شاكوش"، هو من أهم مطرب شعبي مصر حالياً؟ وحددت له اختيارات: " عبد الباسط حمودة – محمود الليثي – أحمد شيبة".
ورد شاكوش: أهم مطرب شعبي في مصر هو عبدالباسط حمودة، وأكد شاكوش لأنه دائماً يتواصل معه ويعبر عن حبه له ولصوته ودائماً يقول إنه يشبهه.
برنامج "شيخ الحارة"، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير، وكانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وأصبح من أشهر البرامج التي تعرض في شهر رمضان، بعد أن حقق نجاحاً كبيرًا.

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