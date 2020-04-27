» فيروس كورونا رسالة سماوية ودروسه كثيرة

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قال الدكتور جمال شعبان استشاري القلب إن فيروس كورونا يمنح الدروس وأنه يتعلم منه بعد 30 عاما قضاها في الطب ولم تقتصر الدروس في العلم والطب واللقاح ولكن تطورت لتشمل دروس في الحياة والأخلاق.
وأضاف خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيروس رسالة سماوية وكل فرد له رسالته ولا داعي للحزن على اعتبار أنه داء بلا دواء ولكن ثقتي كاملة في إن الدواء قادم واللقاح قادم.
وتابع: تم تجربة دواء الملاريا في الصين وفرنسا ومصر كما تقوم اليابان بتجربة دواء افيجان وهناك دواء ثالث أمريكا تراهن عليه .

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