طبيب يكشف: هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

27 أبريل 2020 - 10:00 م

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن فيتامين "د" من الفيتامينات المهمة لتقوية مناعة الإنسان، مشيرا إلى أننا نحصل عليه من الشمس ونقصه يؤثر على المناعة.



وأضاف شعبان خلال برنامج «ربي زدني علما»، على قناة صدى البلد، توجد المناعة الروحية أيضا وهناك أسباب نفسية تؤثر على المناعة فالشخص الغيور والمنفسن مناعته قليلة بسبب قيام الجهاز العصبي السمبثاوي بالعمل طوال الوقت وتزيد فرص الإصابة بكورونا.



وتابع شعبان قائلا: أود توجيه رسالة أخيرة من العالم الثالث للعالم الأول تتعلق بالعدل وأن نبقى سواسية ولا توجد تفرقة بين دول عظمى أو صغرى .

