» الهند.. إشادات بنتائج حظر التجوال

27 أبريل 2020 - 09:38 م

صرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بأنّ حظر التجوال المفروض على البلاد منذ 23 مارس "أنقذ حياة الآلاف" من الموت.



جاء ذلك بحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الهندي، بعد انتهاء مودي من اجتماع مع رؤساء الولايات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.



وأكد مودي على أنّ الإجراءات ومن بينها حظر التجوال أعطت نتائج إيجابية.



وأشار إلى أنّ فيروس كورونا سيواصل وجوده في البلاد خلال الأشهر القادمة.



ولم تصدر أي تصريحات حول تمديد فترة حظر التجوال المفروضة على البلاد، منذ 23 مارس ومددت في 14 أبريل وتنتهي في 3 مايو القادم.



وبحسب موقع "Worldometer" وصل عدد إصابات كورونا في الهند، 27 ألفا و977، وعدد الوفيات إلى 884.

