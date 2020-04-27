  • الإثنين 27 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الذهب

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين

الكابنت احمد حسن يتبرع لأهالي المنيا

أحمد حسن يرد الجميل لأهالي المنيا ويفاجئهم بهذا الأمر

رامز جلال مجنون رسمي

الحلقة الممنوعة من العرض في "رامز مجنون رسمي"

أرشيفية

أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

أرشيفية

15 جنيهًا.. ننشر أسعار الدولار في رابع أيام رمضان

رامز جلال

"الصحة النفسية" يطالب النائب العام بوقف برنامج رامز جلال

وزيرة الصحة

«الصحة» تسجل أكبر عدد إصابات ووفيات بـ"كورونا" في 24 ساعة

الدكتور علي جمعة

علي جمعة يرد على زاهي حواس ببيان ناري

الصحفي الراحل

وفاة أول صحفي مصري بـ"كورونا"

رئيس وزراء اليابان: استقرار مصر ينعكس على الشرق الأوسط

اليابان تتوصل لعلاج "كورونا" وتعلن عن اسمه

مطلب برلماني بوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

الحياة السياسية

رامز جلال
رامز جلال
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مرتضى منصور يتقدم ببلاغ لإيقاف برنامج «رامز مجنون»

#

الحلقة الممنوعة من العرض في "رامز مجنون رسمي"

#

"الصحة النفسية" يطالب النائب العام بوقف برنامج رامز جلال

#

كويتية شهيرة تكشف فبركة برنامج "رامز مجنون رسمي"

تقدم النائب محمد خليفة، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإعلام، بشأن وقف عرض برنامج رامز مجنون رسمى، لما يمثله من ترسيخ للأفكار السلبية والعنف، خاصة الشباب والأطفال.

وأوضح خليفة، أن الهدف من الإعلام نشر الفكر المستنير، ولكن الهدف من البرنامج هو نشر الأفكار السلبية، والعنف وفكرة الاستمتاع بتعذيب الغير، وهذا ليس الهدف من البرامج أو الإعلام بشكل عام، وكان من الأجدر أن يناقش البرنامج أفكار تفيد المجتمع وتصب فى إطار المصلحة العامة.

وطالب عضو مجلس النواب، وقف كافة البرامج التى لا تفيد المجتمع، ولا تقدم أفكار جيدة، ولكنها تعتمد على جذب أكبر نسبة من المشاهدين من أجل زيادة نسبة الإعلانات وبالتالي تحصيل عائد مالى كبير.

الجدير بالذكر أن مستشفى الصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان طالبت من النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل بالتدخل الفورى لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمى".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» محمد صلاح في التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي
» مرتضى منصور يتقدم ببلاغ لإيقاف برنامج «رامز مجنون»
» ارتفاع عدد وفيات كورونا في إفريقيا
» صادم.. اختطاف فنانة شهيرة واغتصابها تحت تهديد السلاح
» تسجيل 96 وفاة بكورونا في إيران
» إطلاق سراح أكثر من 12 ألف سجين بأفغانستان
» كورونا.. وفيات إسبانيا ترتفع إلى 23 ألفا و521 حالة
» مفاجأة.. تغييرات كبيرة في نيوكاسيل استعدادًا لبيعه للسعودية
» " قد يمنع كورونا "..شيء صادم يصرح به طبيب
» "مورينيو" يصدم "ميسي" و"رونالدو".. ويختار هذا اللاعب الأفضل في التاريخ
» "دروجبا" يتعرض لصدمة قوية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:47 ص

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية