مطلب برلماني بوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

27 أبريل 2020 - 08:11 م

تقدم النائب محمد خليفة، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإعلام، بشأن وقف عرض برنامج رامز مجنون رسمى، لما يمثله من ترسيخ للأفكار السلبية والعنف، خاصة الشباب والأطفال.



وأوضح خليفة، أن الهدف من الإعلام نشر الفكر المستنير، ولكن الهدف من البرنامج هو نشر الأفكار السلبية، والعنف وفكرة الاستمتاع بتعذيب الغير، وهذا ليس الهدف من البرامج أو الإعلام بشكل عام، وكان من الأجدر أن يناقش البرنامج أفكار تفيد المجتمع وتصب فى إطار المصلحة العامة.



وطالب عضو مجلس النواب، وقف كافة البرامج التى لا تفيد المجتمع، ولا تقدم أفكار جيدة، ولكنها تعتمد على جذب أكبر نسبة من المشاهدين من أجل زيادة نسبة الإعلانات وبالتالي تحصيل عائد مالى كبير.



الجدير بالذكر أن مستشفى الصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان طالبت من النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل بالتدخل الفورى لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمى".

