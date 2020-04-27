» مرتضى منصور يتقدم ببلاغ لإيقاف برنامج «رامز مجنون»

أرسل المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك وعضو مجلس النواب، إنذار لوزير الداخلية، للقبض علي المدعو رامز جلال، الذي يقدم برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يذاع على فضائية إم بي سي مصر.

كما تقدم رئيس النادي بطلب إلى وزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى.

وأكد، رئيس نادي الزمالك، أن المدعو يرتكب عن عمد أفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون .

كما وجه "منصور" بلاغًا للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله.

فيما تقدم منصور بشكوى رسمية لمكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالب فيها بإيقاف البرنامج.

موضحًا خلال شكواه، أن المدعو رامز جلال غير مقيد بنقابة الإعلاميين ليقدم برنامجه كما أنه يقدم محتوى يخالف القانون بخلاف أنه اعترف بأنه مجنون رسمي .

وعزز رئيس النادي شكواه بمستندات كاملة واسطوانة مدمجة تثبت صحة شكواه .

كما قامت مستشفي الأمراض النفسية والعقلية، بإصدار بيان تطالب النائب العام، المستشار حمادة الصاوي والمجلس الأعلى للاعلام بفتح تحقيق عاجل وإيقاف البرنامج.