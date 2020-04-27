  • الإثنين 27 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الذهب

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين

الكابنت احمد حسن يتبرع لأهالي المنيا

أحمد حسن يرد الجميل لأهالي المنيا ويفاجئهم بهذا الأمر

رامز جلال مجنون رسمي

الحلقة الممنوعة من العرض في "رامز مجنون رسمي"

أرشيفية

أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

أرشيفية

15 جنيهًا.. ننشر أسعار الدولار في رابع أيام رمضان

رامز جلال

"الصحة النفسية" يطالب النائب العام بوقف برنامج رامز جلال

وزيرة الصحة

«الصحة» تسجل أكبر عدد إصابات ووفيات بـ"كورونا" في 24 ساعة

الدكتور علي جمعة

علي جمعة يرد على زاهي حواس ببيان ناري

الصحفي الراحل

وفاة أول صحفي مصري بـ"كورونا"

رئيس وزراء اليابان: استقرار مصر ينعكس على الشرق الأوسط

اليابان تتوصل لعلاج "كورونا" وتعلن عن اسمه

دولة تعلن انتصارها في معركة "كورونا"

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

في أوروبا.. دولة تعلن عدم تسجيل إصابات بـ"كورونا"

#

الصعايدة في زمن كورونا.. معركة بالأسلحة النارية في سوق للمواشي

#

أول دولة أوروبية تفتح حدودها في ظل جائحة كورونا

#

الحكومة تعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في رمضان

أعلنت نيوزيلندا، الإثنين، أنها ربحت معركة ضد فيروس كورونا، معلنة بدء عودة حوالي 400 ألف شخص إلى أعمالهم الثلاثاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيسة الوزراء جاكيندا أردرن.

وقالت: "لا وجود للانتشار الواسع لكورونا في نيوزيلندا، لقد ربحنا المعركة".

وأضافت أنّ المرحلة الحالية تسمح بتخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، والتي شملت تدابير الإغلاق العام المستمرة منذ نحو شهر.

وأشارت إلى عودة 400 ألف شخص إلى مقرات عملهم مع بدء تخفيف القيود المذكورة.

وفرضت نيوزيلندا في 26 مارس الماضي، إغلاقًا صارمًا شمل المؤسسات التعليمية، والمكاتب، والحانات، والشواطئ، والملاعب والمطاعم بما في ذلك خدمات التنقل لوقف انتشار المرض.
كما أغلقت الحدود وعزلت أولئك الذين عادوا إلى البلاد من الخارج.
وسجلت نيوزيلندا، حتى صباح اليوم، ألف و469 إصابة بكورونا، و19 وفاة فقط.
يشار أن عدد سكان نيوزيلندا يبلغ 5 ملايين نسمة، وفق أحدث إحصاءات.
وحتى عصر الاثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس 3 ملايين حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 207 آلاف، فيما تعافى أكثر من 888 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» محمد صلاح في التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي
» مرتضى منصور يتقدم ببلاغ لإيقاف برنامج «رامز مجنون»
» ارتفاع عدد وفيات كورونا في إفريقيا
» صادم.. اختطاف فنانة شهيرة واغتصابها تحت تهديد السلاح
» تسجيل 96 وفاة بكورونا في إيران
» إطلاق سراح أكثر من 12 ألف سجين بأفغانستان
» كورونا.. وفيات إسبانيا ترتفع إلى 23 ألفا و521 حالة
» مفاجأة.. تغييرات كبيرة في نيوكاسيل استعدادًا لبيعه للسعودية
» " قد يمنع كورونا "..شيء صادم يصرح به طبيب
» "مورينيو" يصدم "ميسي" و"رونالدو".. ويختار هذا اللاعب الأفضل في التاريخ
» "دروجبا" يتعرض لصدمة قوية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:47 ص

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية