دولة تعلن انتصارها في معركة "كورونا"

27 أبريل 2020 - 07:25 م

أعلنت نيوزيلندا، الإثنين، أنها ربحت معركة ضد فيروس كورونا، معلنة بدء عودة حوالي 400 ألف شخص إلى أعمالهم الثلاثاء.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيسة الوزراء جاكيندا أردرن.



وقالت: "لا وجود للانتشار الواسع لكورونا في نيوزيلندا، لقد ربحنا المعركة".



وأضافت أنّ المرحلة الحالية تسمح بتخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، والتي شملت تدابير الإغلاق العام المستمرة منذ نحو شهر.



وأشارت إلى عودة 400 ألف شخص إلى مقرات عملهم مع بدء تخفيف القيود المذكورة.



وفرضت نيوزيلندا في 26 مارس الماضي، إغلاقًا صارمًا شمل المؤسسات التعليمية، والمكاتب، والحانات، والشواطئ، والملاعب والمطاعم بما في ذلك خدمات التنقل لوقف انتشار المرض.

كما أغلقت الحدود وعزلت أولئك الذين عادوا إلى البلاد من الخارج.

وسجلت نيوزيلندا، حتى صباح اليوم، ألف و469 إصابة بكورونا، و19 وفاة فقط.

يشار أن عدد سكان نيوزيلندا يبلغ 5 ملايين نسمة، وفق أحدث إحصاءات.

وحتى عصر الاثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس 3 ملايين حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 207 آلاف، فيما تعافى أكثر من 888 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

