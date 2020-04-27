ننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين

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استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين

تهتم قطاعات كبيرة بمعرفة أسعار الذهب السعودى،وننشر سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 27-4-2020.

وسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة السعودية نحو 207.74 
 
وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو  190.43 ريال  بما يعادل  50.63 $

وبلغ سعر الذهب عيار 21  نحو 78. 181 ريال  بما يعادل  48.33 $

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 155.81 ريال  بما يعادل  41.42 $

وبلغ سعر الذهب عيار 14   نحو 121.18 ريال  بما يعادل  32.22 $ 

وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 103.87 ريال   بما يعادل  27.62 $

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