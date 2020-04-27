  • الإثنين 27 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر07:27 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رامز جلال مجنون رسمي

الحلقة الممنوعة من العرض في "رامز مجنون رسمي"

أرشيفية

أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

أرشيفية

15 جنيهًا.. ننشر أسعار الدولار في رابع أيام رمضان

رامز جلال

"الصحة النفسية" يطالب النائب العام بوقف برنامج رامز جلال

وزيرة الصحة

«الصحة» تسجل أكبر عدد إصابات ووفيات بـ"كورونا" في 24 ساعة

الدكتور علي جمعة

علي جمعة يرد على زاهي حواس ببيان ناري

الصحفي الراحل

وفاة أول صحفي مصري بـ"كورونا"

رئيس وزراء اليابان: استقرار مصر ينعكس على الشرق الأوسط

اليابان تتوصل لعلاج "كورونا" وتعلن عن اسمه

سما المصري

ما علاقة الإخوان بفيديوهات سما المصري الفاضحة؟

زعيم كوريا الشمالية

"يونج": زعيم كوريا الشمالية لا يستطيع الوقوف

الحلقة الممنوعة من العرض في "رامز مجنون رسمي"

آخر الأخبار

رامز جلال مجنون رسمي
رامز جلال مجنون رسمي
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

كويتية شهيرة تكشف فبركة برنامج "رامز مجنون رسمي"

#

هكذا حاولت ياسمين صبري تدارك تصريحها المحرج لـ أبو هشيمة

#

نجم الزمالك يسخر من ياسمين صبري بعد ظهورها في "رامز"

#

تعليق ناري لـ رامز جلال بعد حلقة ياسمين صبري

رامز جلال

أحمد عيد عبدالملك

ممنوع من العرض

يبدو أن برنامج مقالب الفنان رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، واجه رفض أحد الشخصيات من عرضها بعد تنفيذ المقلب به، كما يبدو أنه من الوسط الرياضي.

الأمر كشفه أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق، مشيرًا إلى ظهور مسئول أحد الأندية الكبري مع رامز جلال في أحدى الحلقات عبر برنامجه المقدم في شهر رمضان، "رامز مجنون رسمي".

وقال عيد عبر حسابه الرسمي على تويتر "طيب خد التقيلة فيه فرقة صورت حلقة مع رامز وهتتمنع من العرض بعد تدخل ناس تقيلة عشان متتعرضش".

وتابع : "ممكن احكى تفاصيل أكتر عادي وممكن يمشي من منصبه " .

وكان أحمد عيد عبد الملك، رد على "علي معلول"، لاعب النادي الأهلي، والذى ظهر ببرنامج رامز جلال أمس الاول، السبت، وأكد عدم رغبته فى اللعب إلى الزمالك مهما كان الأمر.

واستعان أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، بفيديو قديم لحازم إمام، نجم القلعة البيضاء الأسبق، للرد على علي معلول، والذى فضل اللدغ من الثعبان على التوقيع لنادى الزمالك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ارتفاع عدد وفيات كورونا في إفريقيا
» صادم.. اختطاف فنانة شهيرة واغتصابها تحت تهديد السلاح
» تسجيل 96 وفاة بكورونا في إيران
» إطلاق سراح أكثر من 12 ألف سجين بأفغانستان
» كورونا.. وفيات إسبانيا ترتفع إلى 23 ألفا و521 حالة
» مفاجأة.. تغييرات كبيرة في نيوكاسيل استعدادًا لبيعه للسعودية
» " قد يمنع كورونا "..شيء صادم يصرح به طبيب
» "مورينيو" يصدم "ميسي" و"رونالدو".. ويختار هذا اللاعب الأفضل في التاريخ
» "دروجبا" يتعرض لصدمة قوية
» 1289 إصابة بـ "كورونا" في السعودية آخر 24 ساعة
» شيخ الأزهر: الصبر على البلاء ضرورة دينية ودنيوية توصل العبد إلى الجنة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:07 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية