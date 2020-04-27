فعل مقزز لشخص داخل محل في السعودية يستنفر الأمن

27 أبريل 2020 - 04:48 م

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة داخل محل تسوق، لشخص وافد عربي يبصق على مواد غذائية داخل المحل.

وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل، استنفرت قوات الأمن وتمكنت من التوصل إلى الشخص الوافد وألقت القبض عليه.

وأعلنت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية بلقرن، أنه تم إغلاق أحد مراكز التسوق الكبرى في المحافظة، ومصادرة 1377 كجم من الفواكه و774 كجم من مواد غذائية متنوعة، في خطوة احترازية لحماية المواطنين والمقيمين بعد ورود بلاغ عن قيام مقيم بالبصق على موقع الخضار والفاكهة.

كما أحالت الجهات الأمنية العامل إلى الجهات الصحية لإجراء الكشف الطبي عليه، بعدما قام بالبصق على الخضروات في أحد الأسواق التجارية الكبرى مساء السبت الماضي .

ووفقا لما نشرته صحيفة عكاظ فقد أكدت مصادر أن الجهات الأمنية قامت بالرجوع إلى كاميرات المراقبة في المجمع والتحقق من الحالة، وبعد البحث والتحري تم القبض على الوافد في مركز عفراء بالمحافظة، فيما تم حصر المخالطين للحالة وعددهم 11 شخصا، وإيداعهم المحاجر الصحية بالمحافظة.