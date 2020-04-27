رد ناري من مؤلف النهاية على الاتهامات الإسرائيلية

علق السيناريست عمرو سمير عاطف، مؤلف مسلسل «النهاية»، اليوم الاثنين، على غضب وزارة الخارجية الإسرائيلية مما جاء في حلقته الأولى، الذي تنبأ بنهاية وزوال دولة إسرائيل على يد الدول العربية فيما وصفه بـ«حرب تحرير القدس».

وطالب عمرو سمير عاطف، معجبينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالدفاع عنه، حيث قال: «توقعوا هجوم علي من قطعان عاملين أنفسهم مثقفين، وهذا الكلام يضايقهم جدا».

والجدير بالذكر، أكد مؤلف مسلسل النهاية، سابقًا، في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، أنه وفريق عمل مسلسل «النهاية»، يقدمون عملًا ترفيهيًا وخيالًا علميًا ويحمل معاني واحتمالات مطروحة طوال الوقت، وذلك تم بعيدا عن رد الفعل الإسرائيلي الذي لا يهتم به إطلاقًا.