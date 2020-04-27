  • الإثنين 27 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

«الصحة» تسجل أكبر عدد إصابات ووفيات بـ"كورونا" في 24 ساعة

الدكتور علي جمعة

علي جمعة يرد على زاهي حواس ببيان ناري

الصحفي الراحل

وفاة أول صحفي مصري بـ"كورونا"

سما المصري

ما علاقة الإخوان بفيديوهات سما المصري الفاضحة؟

زعيم كوريا الشمالية

"يونج": زعيم كوريا الشمالية لا يستطيع الوقوف

جانب من الفيديو

فعل مقزز لشخص داخل محل في السعودية يستنفر الأمن

رئيس وزراء اليابان: استقرار مصر ينعكس على الشرق الأوسط

اليابان تتوصل لعلاج "كورونا" وتعلن عن اسمه

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يعترف: "مازلت أقع في نفس الخطأ"

صلاح

شهر مضان يجبر "صلاح" على هذا الأمر

ارشيفية

مفاجأة.. تغييرات كبيرة في نيوكاسيل استعدادًا لبيعه للسعودية

"مورينيو" يصدم "ميسي" و"رونالدو".. ويختار هذا اللاعب الأفضل في التاريخ

الرياضة

مورينيو
مورينيو
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مصرع طالب وإصابة آخرين في معركة بالآلي بسوهاج

#

"الأفضل الانتظار للنهار".. الإفتاء تحسم الجدل في هذا الأمر

#

بعد تصويرها في هذا الوضع.. تقتله وتعترف

خالف المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام الإنجليزي، التوقعات بشأن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

ويعتقد "مورينيو"أن المهاجم البرازيلي المعتزل، "الظاهرة" رونالدو، هو أفضل لاعب موهوب في تاريخ كرة القدم.

وقال مورينيو، الذي يشرف حاليا على تدريب نادي توتنهام الإنجليزي في تصريحات لـ"LiveScore": "رونالدو هو أفضل لاعب كرة قدم شاهدته على أرض الملعب".

وأضاف المدرب الملقب بـ"الداهية": "قتلت الإصابات مسيرة لاعب كان يمكن أن تكون أكثر مسيرة لا تصدق، لكن الموهبة التي تمتع بها هذا الصبي عندما كان في الـ19 عاما من عمره كانت شيئا غير معقول".

وأكمل: "البرازيلي رونالدو كان ظاهرة.. نعم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي حافظا على مستواهما وبقيا في القمة على مدار 15 عاما، ولكن إذا كنا نتحدث بجدية عن الموهبة والمهارة، فلا أحد يتفوق على (البرازيلي) رونالدو".

 وبرز رونالدو بشكل لافت في نهاية تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، فعلى الرغم من إصاباته المتكررة، فقد نجح في ترك بصمته مع جل الأندية الأوروبية التي مثلها، بداية من أيندهوفن، مرورا ببرشلونة، وإنتر ميلان، وريال مدريد ثم ميلان.

أما على الصعيد الدولي، فقد خاض "الظاهرة" 98 مباراة مع منتخب البرازيل وسجل له 62 هدفا، وتوج معه بلقبين في بطولة كأس العالم ومثلهما في كوبا أمريكا.

يذكر أن رونالدو نال جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم مرتين، في العامين 1997 و2002، واعتزل في 2011 عن عمر 33 عاما.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» صادم.. اختطاف فنانة شهيرة واغتصابها تحت تهديد السلاح
» إطلاق سراح أكثر من 12 ألف سجين بأفغانستان
» كورونا.. وفيات إسبانيا ترتفع إلى 23 ألفا و521 حالة
» مفاجأة.. تغييرات كبيرة في نيوكاسيل استعدادًا لبيعه للسعودية
» " قد يمنع كورونا "..شيء صادم يصرح به طبيب
» "مورينيو" يصدم "ميسي" و"رونالدو".. ويختار هذا اللاعب الأفضل في التاريخ
» "دروجبا" يتعرض لصدمة قوية
» 1289 إصابة بـ "كورونا" في السعودية آخر 24 ساعة
» كوريا الشمالية.. صحيفة تحسم الجدل حول وفاة "كيم"
» تركي آل الشيخ يعترف: "مازلت أقع في نفس الخطأ"
» العناني يتفقد "الكباش الأربعة" قبل نقلها إلى ميدان التحرير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:37 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية