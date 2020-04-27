كورونا.. وفيات إسبانيا ترتفع إلى 23 ألفا و521 حالة

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا اليوم الاثنين، تسجيل 331 وفاةً بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وبهذا ترتفع حصيلة وفيات فيروس كورونا في إسبانيا إلى 23 ألفا و521.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، الإثنين، أن عدد الإصابات بكورونا بلغ 209 آلاف و465.

وأكدت أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 100 ألف و875، بعد تماثل ألفين و143 للشفاء.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، في عدد المتماثلين للشفاء.

والأحد، أكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع حكام الأقاليم، إمكانية خفض القيود في البلاد، عبر السماح للمواطنين بممارسة الرياضة والمشي في الشوارع بشكل فردي اعتبارا من 2 مايو المقبل.

وحتى ظهر الاثنين، تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم الـ 3 ملايين، أما حالات الوفاة فبلغت 207 آلاف، وحالات الشفاء 883 ألفا وفق أرقام موقع "WorldoMeter ".