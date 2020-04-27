  • الإثنين 27 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يعترف: "مازلت أقع في نفس الخطأ"

رئيس وزراء اليابان: استقرار مصر ينعكس على الشرق الأوسط

اليابان تتوصل لعلاج "كورونا" وتعلن عن اسمه

صلاح

شهر مضان يجبر "صلاح" على هذا الأمر

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: الصبر على البلاء ضرورة دينية ودنيوية توصل العبد إلى الجنة

وزيرة الصحة

بالفيديو.. وزيرة الصحة تقبل تحدي "الصحة العالمية"

كيم

كوريا الشمالية.. صحيفة تحسم الجدل حول وفاة "كيم"

السعودية- كورونا

1289 إصابة بـ "كورونا" في السعودية آخر 24 ساعة

كورونا

هونج كونج.. تطويرطبقة تحمي من الفيروسات لمدة 90 يومًا

خالد أبو بكر

خالد أبو بكر : "الخرفان جالهم ارتكاريا"

زاهي حواس: الثوم والبصل أقوى علاج لكورونا

حواس لـ"علي جمعة ": "أفتي في الدين لكن الآثار لأ"

شهر مضان يجبر "صلاح" على هذا الأمر

الرياضة

صلاح
صلاح
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الملك سلمان يطلع مجلس الوزراء على هذا الأمر الهام

#

"الديهي" يستعين بـ"سامي كمال الدين" لإثبات هذا الأمر على أيمن نور

#

بشأن السلع التموينية.."المصيلحي" يشدد على هذا الأمر

#

"صلاح" يتنافس مع 50 لاعبا في هذا الأمر

اضطر نجمنا المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى اتباع خطة جديدة في التدريبات من أجل شهر رمضان المبارك.

وقام صلاح بتعديل موعد تدريباته من الصباح إلى المساء خلال شهر رمضان، حتى يستطيع الصيام بشكل طبيعي.

واستغل صلاح فترة توقف المسابقات الكروية وعدم وجود مباريات، لينسق موعد التدريب الجديد مع الجهاز الفني لليفربول، تحت إشراف الطاقم الطبي ومساعديهم.

ويقضي صلاح وقته في التدريبات المسائية عبر الفيديو، مع حصوله على راحة أثناء فترة الصيام صباحا، حتى لا يتأثر بدنيا بعدم الأكل والشرب لفترة طويلة، وتعتبر هذه الطريقة الأمثل، نظرا لعدم وجود مباريات في الوقت الراهن، سواء داخل إنجلترا أو خارجها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "دروجبا" يتعرض لصدمة قوية
» العناني يتفقد "الكباش الأربعة" قبل نقلها إلى ميدان التحرير
» طبيب: الصيام لا يضعف المناعة
» الصادرات الزراعية المصرية تغزو أسواق العالم
» شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل ويدافع عن ياسمين صبري
» تناول ثمرتين موز يوميا.. والنتيجة سحرية
» "زواج دون مقابل".. مبادرة مأذون للجيش الأبيض
» طلب غريب من فنانة شهيرة لـ زوجة يوسف الشريف.. والأخيرة ترد
» كويتية شهيرة تكشف فبركة برنامج "رامز مجنون رسمي"
» فنانة شهيرة تكشف تعرضها للاعتداء تحت تهديد السلاح
» أول ممرضة تقيم حفل زفافها بالكمامات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:37 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية