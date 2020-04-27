شهر مضان يجبر "صلاح" على هذا الأمر

اضطر نجمنا المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى اتباع خطة جديدة في التدريبات من أجل شهر رمضان المبارك.

وقام صلاح بتعديل موعد تدريباته من الصباح إلى المساء خلال شهر رمضان، حتى يستطيع الصيام بشكل طبيعي.

واستغل صلاح فترة توقف المسابقات الكروية وعدم وجود مباريات، لينسق موعد التدريب الجديد مع الجهاز الفني لليفربول، تحت إشراف الطاقم الطبي ومساعديهم.

ويقضي صلاح وقته في التدريبات المسائية عبر الفيديو، مع حصوله على راحة أثناء فترة الصيام صباحا، حتى لا يتأثر بدنيا بعدم الأكل والشرب لفترة طويلة، وتعتبر هذه الطريقة الأمثل، نظرا لعدم وجود مباريات في الوقت الراهن، سواء داخل إنجلترا أو خارجها.