اليابان تتوصل لعلاج "كورونا" وتعلن عن اسمه

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مفاجأة

كورونا

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الاثنين، أن الحكومة اليابانية ستوافق قريبا على استخدام عقار "ريديسيفير" المضاد للفيروسات لعلاج فيروس كورونا (كوفيد 19) بعد انتهاء التجارب السريرية.

ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن آبي قوله خلال جلسة برلمانية، اليوم الاثنين، قوله إن "الموافقة على أدوية (ريميسيفير) ستكون ممكنة قريبًا".

وتم تطوير ريميسفيير من قبل شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية جليياد ساينس الياباني وقد تم اختباره مسبقًا على البشر لعلاج الإيبولا.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم فرع جليياد ساينس الياباني قوله "نجري حاليا اختبارات سريرية ونركز على تأكيد فعالية الدواء وسلامته".

وبدأت التجارب السريرية للعقار المضاد للفيروسات في اليابان في 14 أبريل ومن المقرر أن تنتهي في مايو.

وفي ذلك الوقت، ذكرت الإذاعة اليابانية أنه كان من المتوقع مشاركة ما يقرب من 90 مريضًا في التجربة.

وفي 11 أبريل، أشارت بيانات من تجربة سريرية نُشرت في مجلة "نيو انجلاند جورنال اوف ميديسين" إلى أن 68 بالمائة من المرضى المصابين بأمراض خطيرة مع كورونا استجابوا بشكل جيد لـ العلاج الياباني الجديد

ومع ذلك ، أشارت مسودة تقرير نشرته عن طريق الخطأ منظمة الصحة العالمية يوم الخميس، قبل إزالته، إلى أن فعالية "ريميدسفير" أثبتت أنها غير حاسمة من خلال تجربة في الصين.


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