  • الإثنين 27 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:03 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رئيس وزراء اليابان: استقرار مصر ينعكس على الشرق الأوسط

اليابان تتوصل لعلاج "كورونا" وتعلن عن اسمه

وزيرة الصحة

بالفيديو.. وزيرة الصحة تقبل تحدي "الصحة العالمية"

كيم

كوريا الشمالية.. صحيفة تحسم الجدل حول وفاة "كيم"

السعودية- كورونا

1289 إصابة بـ "كورونا" في السعودية آخر 24 ساعة

كورونا

هونج كونج.. تطويرطبقة تحمي من الفيروسات لمدة 90 يومًا

خالد أبو بكر

خالد أبو بكر : "الخرفان جالهم ارتكاريا"

زاهي حواس: الثوم والبصل أقوى علاج لكورونا

حواس لـ"علي جمعة ": "أفتي في الدين لكن الآثار لأ"

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

"الجبلاية" تحدد موعدا مبدئيا لاستئناف الدورى

عمرو أديب

أديب: "الدولة هتستلف من صندوق النقد عشانكم"

علي جمعة

"جمعة": محدش بيشتكي من الحظر غير الأزواج

في عيد ميلادها..

فنانة شهيرة متهمة باغتصاب خادمتها في فيلا الشيخ زايد

الصفحة الأخيرة

سناء يوسف
سناء يوسف
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تكشف السر وراء غيابها في رمضان

#

فنانة شهيرة: أنا مع إغلاق المساجد لكن أرفض وقف المسلسلات لهذا السبب

#

تصرف غير لائق من مذيع مع فنانة شهيرة يتسبب في حذف الحلقة

#

فنانة شهيرة تهاجم لمتابعيها: "رايحين في داهية"

اغتصاب

فنانة

خادمة

سناء يوسف

تكمل اليوم الفنانة سناء يوسف عامها الـ 37، وبهذه المناسبة نلقي الضوء على الفنانة وأكبر أزمة واجهتها وكادت أن تتسبب في حبسها بعد التحقيق معها.

تعرضت الفنانة التونسية التي حصلت على شهرتها في مصر، إلى أزمة كادت أن تنهي مسيرتها، باتهام خادمتها لها بتسهيل اغتصابها داخل فيلا مدير أعمالها بالشيخ زايد.

وبعد أن تم عرض الفنانة على النيابة العامة للتحقيق معها، والتي قررت إخلاء سبيلها، خرجت عن صمتها لتكشف تفاصيل الواقعة.

وقالت سناء يوسف، إنه تم إخلاء سبيلها من سراي نيابة الشيخ زايد، بعد الاستماع إلى أقوالها فى الاتهام الذى وجهته خادمتها لها، وذلك دون أي ضمانات، مما اعتبرته عدم وجود دليل قوي ضدها، في الوقت الذي أوضحت فيه أن التحقيقات ما زالت مستمرة، مشددة على ثقتها في القضاء المصري.

وفي حديث لها لإذاعة "موزاييك" قالت سناء يوسف إنها تمر بظروف صعبة في الوقت الراهن بسبب أزمة الخادمة التي اتهمتها بتعنيفها والتحريض على اغتصابها، مشيرة الى أن عائلتها في تونس مصدومة من انتشار هذا الخبر المسيء لها.

وأوضح محامي سناء يوسف أن القضية ملفقة ولديه كل الأدلة التي تثبت ذلك وسوف تظهر فى وقتها حيث إنه لن يصرح بأى شيء يمس نزاهة التحقيقات وكل ما يمكن قوله أن الخادمة لم تعمل سوى أقل من شهر وأسبوع فقط وقد أعلمت الممثلة بعدم رغبتها فى استكمال العمل معها قبل تحرير المحضر.

تزوجت سناء يوسف من المنتج المصري عمرو مكين في مايو 2015، وقد رزقت منه بابنها الوحيد ياسين في نوفمبر عام 2015.

إلا أن هذا الزواج لم ينجح، إذ أن سناء يوسف أعلنت مؤخرا عن انفصالها عن زوجها المنتج المصري عمرو مكين بعد زواج دام لـ3 سنوات.

حصلت فى عام 2004 على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية، وعام 2008 كانت طالبة بالسنة الثالثة مساعدة مخرج بالمعهد العالي للفنون الملتيميديا، كما أنها عضوة في نقابة المهن التمثيلية والفنون الدرامية بتونس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» العناني يتفقد "الكباش الأربعة" قبل نقلها إلى ميدان التحرير
» طبيب: الصيام لا يضعف المناعة
» الصادرات الزراعية المصرية تغزو أسواق العالم
» شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل ويدافع عن ياسمين صبري
» تناول ثمرتين موز يوميا.. والنتيجة سحرية
» "زواج دون مقابل".. مبادرة مأذون للجيش الأبيض
» طلب غريب من فنانة شهيرة لـ زوجة يوسف الشريف.. والأخيرة ترد
» كويتية شهيرة تكشف فبركة برنامج "رامز مجنون رسمي"
» فنانة شهيرة تكشف تعرضها للاعتداء تحت تهديد السلاح
» أول ممرضة تقيم حفل زفافها بالكمامات
» رئيس الوزراء يوجّه بالتعاقد مع شركتي أمن وصيانة لميدان التحرير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:37 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية