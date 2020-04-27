فنانة شهيرة متهمة باغتصاب خادمتها في فيلا الشيخ زايد

27 أبريل 2020 - 03:45 م

تكمل اليوم الفنانة سناء يوسف عامها الـ 37، وبهذه المناسبة نلقي الضوء على الفنانة وأكبر أزمة واجهتها وكادت أن تتسبب في حبسها بعد التحقيق معها.

تعرضت الفنانة التونسية التي حصلت على شهرتها في مصر، إلى أزمة كادت أن تنهي مسيرتها، باتهام خادمتها لها بتسهيل اغتصابها داخل فيلا مدير أعمالها بالشيخ زايد.

وبعد أن تم عرض الفنانة على النيابة العامة للتحقيق معها، والتي قررت إخلاء سبيلها، خرجت عن صمتها لتكشف تفاصيل الواقعة.

وقالت سناء يوسف، إنه تم إخلاء سبيلها من سراي نيابة الشيخ زايد، بعد الاستماع إلى أقوالها فى الاتهام الذى وجهته خادمتها لها، وذلك دون أي ضمانات، مما اعتبرته عدم وجود دليل قوي ضدها، في الوقت الذي أوضحت فيه أن التحقيقات ما زالت مستمرة، مشددة على ثقتها في القضاء المصري.

وفي حديث لها لإذاعة "موزاييك" قالت سناء يوسف إنها تمر بظروف صعبة في الوقت الراهن بسبب أزمة الخادمة التي اتهمتها بتعنيفها والتحريض على اغتصابها، مشيرة الى أن عائلتها في تونس مصدومة من انتشار هذا الخبر المسيء لها.

وأوضح محامي سناء يوسف أن القضية ملفقة ولديه كل الأدلة التي تثبت ذلك وسوف تظهر فى وقتها حيث إنه لن يصرح بأى شيء يمس نزاهة التحقيقات وكل ما يمكن قوله أن الخادمة لم تعمل سوى أقل من شهر وأسبوع فقط وقد أعلمت الممثلة بعدم رغبتها فى استكمال العمل معها قبل تحرير المحضر.

تزوجت سناء يوسف من المنتج المصري عمرو مكين في مايو 2015، وقد رزقت منه بابنها الوحيد ياسين في نوفمبر عام 2015.

إلا أن هذا الزواج لم ينجح، إذ أن سناء يوسف أعلنت مؤخرا عن انفصالها عن زوجها المنتج المصري عمرو مكين بعد زواج دام لـ3 سنوات.

حصلت فى عام 2004 على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية، وعام 2008 كانت طالبة بالسنة الثالثة مساعدة مخرج بالمعهد العالي للفنون الملتيميديا، كما أنها عضوة في نقابة المهن التمثيلية والفنون الدرامية بتونس.