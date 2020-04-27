صورة حفيدة هيفاء وهبى تثير الجدل على مواقع التواصل

27 أبريل 2020 - 03:32 م

نشرت زينب فياض، الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، صورة وفيديو لابنتها "دانييلا"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثارت الجدل بإعجاب متابعيها بها.

وظهرت "دانييلا" حفيدية هيفاء وهبى، وهي في شكل "استايل" الفنانة إسعاد يونس في فيلم "بكيزة وزغلول"، كما ظهرت في فيديو وهي تقلد الفنانة المصرية، وتتحدث في الهاتف، ما نال إعجاب المتابعين، متوقعين لها مستقبل ناجح في التمثيل.

وكانت زينب فياض، فاجأت متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، قبل أيام، بصور جديدة لابنتها خلال مشاركتها في "تحدي المخدة".

وظهرت دانبيلا فواز، حفيدة هيفاء، مرتدية وسادة من الريش فاتح اللون، مرفقة بحزام فضي لامع، لتعلق والدتها على الصور، قائلة: "شو رأيكن بعيدي المخدة.. طالعة بيرفكت".

وتابعت: "بما إننا قاعدين بالبيت كتير، وعم تبعت لي صور بناتكم، يلا إبدعوا واعملولي منشن في الإستوري".











