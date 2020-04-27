1289 إصابة بـ "كورونا" في السعودية آخر 24 ساعة

27 أبريل 2020 - 03:07 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين ، عن تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 18811 حالة حتى الآن ، بينها 16136 حالة نشطة، منها 117 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

وأوضح أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 144 حالة.

كما تم تسجيل 174 تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 2531 حالة.