"الصحة" عزل قرية جديدة ببنى سويف

27 أبريل 2020 - 02:51 م

أعلنت وزارة الصحة، عزل قرية أهوة في محافظة بني سويف، بعد التأكد من وجود 10 إصابات بفيروس كورونا بها، إلى جانب الاشتباه بإصابة 79 آخرين.

وقالت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة في بيان، إنه تقرر عزل القرية لمدة 14 يومًا؛ بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بـ13 أسرة.

وأضاف البيان، أن قرار العزل تم بعد ساعات من ظهور أعراض الفيروس على أحد المواطنين، فيما تبين مخالطته للعشرات من الجيران وأهالي القرية.

وفرضت قوات الأمن منذ صباح الإثنين، طوقًا أمنيًا على محيط القرية؛ لمنع دخول أو خروج مواطنيها، فيما تقرر منح الموظفين الحكوميين فيها إجازة رسمية؛ لحين اتخاذ قرارات جديدة بشأن الأوضاع فيها.