خالد أبو بكر : "الخرفان جالهم ارتكاريا"

27 أبريل 2020 - 02:49 م

أبدى الإعلامي خالد أبو بكر، فخره بمسلسل "الاختيار" الذي يجسد قصة استشهاد البطل أحمد المنسي، قائلا: "المسلسل أدى لحالة ارتكاريا لدى الخرفان في أزمة نفسية لدى الإخوان بسبب الاختيار من أول 3 حلقات".



وأضاف "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، بأن مسلسل الاختيار جمع العائلة المصرية حول التلفاز مرة أخرى، المصريون بكوا في حلقة الأمس التي جسدت لحظة الهجوم على كمين رفح".



وتابع: "مسلسل الاختيار أخد مكانة كبيرة في اهتمامات المشاهدين والمتابعين، وأصبح على رأس الأعمال الدرامية الأخرى التي يتم عرضها، نظرًا للواقعية الشديدة، ولشغف الجميع إلى معرفة شخصية الشهيد أحمد المنس".

