» طبيب: الصيام لا يضعف المناعة

أكد الدكتور أيمن السيد سالم رئيس قسم أمراض الصدر بطب قصر العيني، أن الصيام لايضعف المناعة مطلقا.

وقال الدكتور أيمن سيد سالم خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع علي فضائية "إم بي سي مصر2" إنه لايوجد مايسمي بـ المناعة الضعيفة أو القوية، فالمناعة يأما سليمة أو بها خلل ما .

وأضاف رئيس قسم الأمراض الصدرية بطب قصر العيني، أن المناعة السليمة تحتاج إلى غذاء جيد، وراحة ونوم كاف والابتعاد عن التوتر.

وأشار سالم إلي أن الصيام ليس له دور في زيادة أو نقصان المناعة، كما يشاع أحيانا .

وأوضح أن الصيام يحتاج لمردود غذائي جيد، خلال فترات المساء وتعويض الجسم عن مافقده من سوائل، وبالتالي لايوجد له أية تأثير مناعي.