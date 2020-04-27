"الجبلاية" تحدد موعدا مبدئيا لاستئناف الدورى

27 أبريل 2020 - 02:31 م

أرسلت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تصورها الخاص بعودة الدورى الممتاز لوزارة الرياضة، بعد التوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر والعالم، وتضمن الاقتراح استئناف مسابقة الدورى منتصف شهر يوليو المقبل.

وتم إرسال المقترح والتصور بعد الانتهاء منه وتجهيزه لوزير الرياضة ليبدأ الخطوات الرسمية، والحصول على موافقة الجهات المعنية بالدولة بشأن عودة المسابقة واستكمال ما تبقى من مباريات فى أقرب وقت ممكن، ومع تطبيق كافة الإجراءات الصحية خلال اللقاءات.

وكشف مصدر باتحاد الكرة عن أن التصور الخاص بعودة الدورى يتبعه ملف كامل ومكتمل بكل تفاصيله حال موافقة الدولة، وتم وضع مواعيد المباريات كاملة ومع تصور خاص باللجنة الطبية بالاتحاد لتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية خلال المباريات مع الأخذ فى الاعتبار دور الحكومة الأساسى فى عودة الحياة الرياضية إلى وضعها الطبيعي.

ورفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فكرة إلغاء بطولة كأس مصر هذا الموسم فى ظل الأزمة الراهنة وتوقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا، ومحاولات الجبلاية لاستكمال مسابقة الدورى فى أى وقت حتى وإن استمر لنهاية سبتمبر المقبل.