» الصادرات الزراعية المصرية تغزو أسواق العالم

27 أبريل 2020 - 02:19 م

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تلقي تقرير من الإدارة المركزية للحجر الزراعي يفيد بأن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما فيها الأسواق الأوربية و الأمريكية والتي لها مواصفات فنية قياسية علي واردتها ،بالرغم من أزمة "كورونا" .

و أشار في تصريحات صحفية نشرتها " الوفد" إلي أن مفتشي الحجر الزراعي يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية قبل تصديرها خلال مراحل تجهيزها في محطات التعبئة والتغليف ثم في المطارات والموانئ .

ولفت إلي أن نظام تكويد المزارع الذي انتهجته مصر منذ فترة طويلة يمنع أي تلاعب في جودة الصادرات الزراعية و مضيفا أن الوزارة تمتلك أحدث معامل لمراقبة ومتابعة السلع وهي ما زالت في الحقول والمزارع.