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بـ25 % .. التموين تزف خبرا سارا

بـ25 % .. التموين تزف خبرا سارا

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وزير التموين
وزير التموين
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إيمان هاني

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التموين

إكسترا نيوز

شهر رمضان

على المصليحي

زف أحمد الزايد، عضو مجلس إدارة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، خبرا سارا للمصريين، معلنا عن خصومات كبيرة علي السلع الغذائية تصل لحد الـ25 % من قيمة كل سلعة .

وأكد الزايد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، توافر جميع السلع بكميات كبيرة، ولا يوجد ندرة في أي سلعة فجميع السلع الأساسية والضرورية والاستراتيجية من احتياجات البيت المصري سواء كانت من الخضراوات وفاكهة ولحوم ودواجن.

وتابع:"منذ بداية أزمة كورونا والحكومة كانت تراهن على وعي المواطن، إذ كان يوجد ازدياد في القوة الشرائية على المنتجات بكثرة وتخزينها في بداية الأزمة، ولكن مع التوجيه انخفض التكالب".

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