بيان عاجل من MBC بشأن برنامج رامز

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دبي

شمس الكويتية

رامز جلال

مجنون

رامز

قال المركز الإعلامي لمجموعة MBC، إن برنامج "رامز مجنون رسمي"، من إنتاج شركة مسجلة رسميًا وقانونيًا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها. 

يأتى ذلك تعقيبًا على ما تناوله بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حول البرنامج.

وأشار البيان إلى أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالميًا ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التليفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج "رامز" في كل موسم، بدليل أن الحلقتين الأولى والثانية من "رامز مجنون رسمي" لهذا الموسم حظيتا بنسب مُشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وتجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.

وختم البيان أن حلقات البرنامج لا تُبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المُتبادلة.


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